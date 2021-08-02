ŞOK 3 Ağustos aktüel ürünler! ŞOK aktüel ürünler kataloğu!
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ŞOK 3 Ağustos aktüel ürünler! ŞOK aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK 3 Ağustos aktüel ürünler! ŞOK aktüel ürünler kataloğu!
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ŞOK market! ŞOK aktüel ürünler! ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 3 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak aktüel ürünlerinde neler var? 3 Ağustos Salı günü ŞOK aktüel kampanyası!

28 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan ŞOK aktüel ürünleri 3 Ağustos Salı gününe kadar geçerli olacak. ŞOK 3 Ağustos aktüel ürünler! ŞOK aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER

Brother GS3700 Dikiş Makinesi 1.699 TL,

Sümer Çekyat - Kanepe 1.299 TL,

Retro Çelik Kettle 449 TL,

Su Arıtma Cihazı 499 TL,

Çok Amaçlı Dolap Raf 499 TL,

Ayaklı Askı 59,90 TL ve 90x60x45 cm ebatında Orta Sehpa 179 TL

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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