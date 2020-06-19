Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada, alevler yeniden yükseldi AKSARAY'da dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yonca ve yem fabrikasındaki yangını soğutma çalışmaları sürerken, alevler yeniden yükseldi.

AKSARAY'da dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yonca ve yem fabrikasındaki yangını soğutma çalışmaları sürerken, alevler yeniden yükseldi. Yangın, itfaiye ekibinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Aksaray- Konya karayolu üzerindeki Yenikent beldesinde Ali Uğurlu'ya ait yonca ve yem fabrikasında, dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 10 itfaiye ekibi, 4 saatlik müdahaleyle yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarını sürdürdüğü sırada gece saatlerinde yoncaların bulunduğu bölgede, alevler yeniden yükseldi. Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de takviye olarak çağrıldı. Yapılan müdahaleyle alevler tekrar kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının, yoncaların bulunduğu diğer depolara sıçmaması için tarımsal sulamada kullanılan yağmurlama sistemiyle yoncalar ve depo ıslatılıyor.

Orman İşletme Müdürlüğü ekibinden Yakup Ceviz, "Biz itfaiye ekiplerine takviye olarak geldik. Aracımızla su takviyesi yapıyoruz. Şu anda gece boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen için için yanıyor. Ne zaman söneceği ise belli değil" diye konuştu.

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Kaynak: DHA