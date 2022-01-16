Söğütlü'de alt ve üstyapı çalışmalarının bu yıl bitirilmesi planlanıyor - Haberler
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Söğütlü'de alt ve üstyapı çalışmalarının bu yıl bitirilmesi planlanıyor

Söğütlü'de alt ve üstyapı çalışmalarının bu yıl bitirilmesi planlanıyor
AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, alt ve üstyapı çalışmalarını bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, alt ve üstyapı çalışmalarını bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Özten, gazetecilere, ilçe merkezi ve mahalle aralarında açılan yollar ile grup yollarındaki genişletme, altyapı ve asfalt çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yeni açılan cadde ve sokakların altyapısını bitirdikten sonra parke döşeme çalışmalarında da sona geldiklerini aktaran Özten, alt ve üstyapı çalışmalarını bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Özten, "Hedefimiz, ev hanımları ve çocuklarımızın rahatça okul, ev ve işlerine gidip gelirken rahat etmeleridir. 2022'de yapacağımız projelerim de hazır. Vatandaşlarımızın yeni yılları, hayırlı, sağlıklı günlere vesile olsun." dedi.

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri
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Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, alt ve üstyapı çalışmalarını bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

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