Söğütlü'de 1000 kişilik kapalı spor salonunun tamamlanması için çalışmalar hızlandırıldı
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Söğütlü'de 1000 kişilik kapalı spor salonunun tamamlanması için çalışmalar hızlandırıldı

Söğütlü'de 1000 kişilik kapalı spor salonunun tamamlanması için çalışmalar hızlandırıldı
Anadolu Ajansı / Erol Ulu - Haberler | Güncel

Söğütlü Belediyesi ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ilçede yapımına başlanan 1000 kişilik kapalı spor salonunun temmuzda yapılacak 36. Kültür Festivali'ne yetişmesi için çalışmalar hızlandırıldı.

Söğütlü Belediyesi ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ilçede yapımına başlanan 1000 kişilik kapalı spor salonunun temmuzda yapılacak 36. Kültür Festivali'ne yetişmesi için çalışmalar hızlandırıldı.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Belediye Başkan Yardımcısı Adem Fidan, Söğütlü İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özgür Aygün ve diğer teknik ekipler, spor salonunda yapılan çalışmaları inceledi.

Özten, AA muhabirine, ilçede tam bir spor kompleksi olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Festival sahasında 2 bin kişilik yaz kış kullanılabilecek tribün ve futbol sahasının bulunduğunu, tek eksiklerinin kapalı spor salonu olduğunu aktaran Özten, şöyle konuştu:

"Onu da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile yaptığımız çalışmalar sonucunda ilçemize kazandırmış olduk. Kapalı spor salonumuzun kaba inşaatı bitmiş olup iç kısımlardaki bölümleri yapılmaktadır. Spor salonumuzda tüm spor branşları yapılacaktır. İnşallah temmuzda yapacağımız 36. Kültür Festivali'mizde açılışı yapmak için çalışmaları yakından takip ediyoruz."

Aygün ise İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda ilçedeki kapalı spor salonunun çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Söğütlü'de 1000 kişilik kapalı spor salonunun tamamlanması için çalışmalar hızlandırıldı
Söğütlü'de 1000 kişilik kapalı spor salonunun tamamlanması için çalışmalar hızlandırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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