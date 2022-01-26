Söğütlü Belediyesinden "Karneni getir kitabını al" kampanyası - Haberler
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Söğütlü Belediyesinden "Karneni getir kitabını al" kampanyası

Söğütlü Belediyesinden

Söğütlü Belediyesince öğrencilerin sömestir tatilinde kitap okumalarını sağlamak için "Karneni getir kitabını al" kampanyası düzenlendi.

Söğütlü Belediyesince öğrencilerin sömestir tatilinde kitap okumalarını sağlamak için "Karneni getir kitabını al" kampanyası düzenlendi.

Başkan Koray Oktay Özten, yaptığı açıklamada, kampanyaya katılımın yoğun olduğunu ifade etti.

Eğitimci kökenli olduğu için öğrencilerin ve ailelerin psikolojisinden anladığını belirten Özten, "Öğrencilere yönelik etkinlik yapmak istedik. Tatilin ilk gününden itibaren öğrencilerin ailelerini de alarak belediyemize erken saatlerde ellerinde karneleriyle gelmelerinden son derece memnun oldum. Bu vesileyle öğrencilerimiz belediyemizi tanımış oluyorlar." dedi.

Özten, belediyeye gelemeyen öğrencilerin kitaplarını okullarından da temin edebileceklerini söyledi.

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri

Koray Oktay Özten, Kitap, Güncel, Haber

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