Söğütlü Belediyesi yeni yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

Söğütlü Belediyesi, 2022 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Koray Oktay Özten başkanlığında yapılan toplantıda, 2021 yılında yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verildi.

Yeni proje ve çalışmalara ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, üyelerin soruları Özten tarafından cevaplandı.

Başkan Özten, yaptığı konuşmada, vatandaşlara seçim çalışmaları sırasında verdikleri sözleri yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

İlçenin her bölgesinde çalışmalara ve yatırımlara devam ettiklerini aktaran Özten, kendilerine her zaman yardımcı olan meclis üyelerine ve tüm personele teşekkür etti.

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri

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