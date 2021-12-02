Söğütlü Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı
Söğütlü Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı, Başkan Koray Oktay Özten başkanlığında gerçekleştirildi.
Söğütlü Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı, Başkan Koray Oktay Özten başkanlığında gerçekleştirildi.
İlçede yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi veren Özten, soruları cevaplandırdı.
Özten, vatandaşlardan aldıkları şikayet doğrultusunda bozuk ve dar yollarda çalışma yaptıklarını belirterek, mahalle aralarındaki yolların birçoğuna parke taşı döşediklerini söyledi.
Vatandaşların memnuniyeti için daha fazla çalışmaya gayret ettiklerini dile getiren Özten, yeni projeler hakkında bilgi verdi.