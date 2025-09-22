Soğuk Savaş hadis olayı nedir, Boğaç Soydemir hadisle dalga geçti mi?

Tepkilerin büyümesi üzerine programın sunucusu Boğaç Soydemir, izleyicilerden özür dileyerek, "Ben de o espriyi ilk kez orada okudum." açıklamasında bulundu. Ancak olay sonrası hem Soydemir hem de programın konuğu hakkında gözaltı kararı verildi.

SOĞUK SAVAŞ HADİS OLAYI NEDİR?

YouTube'da uzun süredir yayınlanan Soğuk Savaş isimli soru-cevap programında büyük bir tartışma yaratan olay yaşandı. Yayında, Hz. Muhammed'in "İçki bütün kötülüklerin anasıdır." sözü üzerinden yapılan yorum tepkilere neden oldu.

HADİS ÜZERİNDEN YAPILAN ŞAKA TEPKİ ÇEKTİ

Programın sunucularından Boğaç Soydemir, konukla sohbet sırasında "İçki bütün kötülüklerin anasıdır diyen kişiye ne denir?" şeklinde bir soru yöneltti. Ardından verdiği yanıt ise kamuoyunda büyük tepki topladı.

SUNUCU ÖZÜR AÇIKLAMASI YAPTI

Tepkilerin büyümesi üzerine Soydemir, bir açıklama yaparak özür diledi. "Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım herkesten içtenlikle özür diliyorum. Böyle bir amacımdan söz edilemez. Genellikle kendi yaptığım esprilerde hassas davranmaya özen gösteririm." ifadelerini kullandı.

ŞAKAYI İLK KEZ YAYINDA OKUDUĞUNU SÖYLEDİ

Soydemir açıklamasının devamında, "O an yayına izleyicilerden gelen şakaları dahil etmiştik. Ben de o ifadeyi ilk kez orada gördüm ve basit bir kelime oyunu sandım. Daha sonra hatamı fark ettim. Arkadaşlarım uyarınca yanıldığımı anladım. Haklısınız, bunun için özür diliyorum. İlgili bölümü yayından kaldırdık." dedi.

GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

Yaşananların ardından savcılık devreye girdi. Sunucu Boğaç Soydemir ve programın konuğu Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.