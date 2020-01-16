: Soğuğu en iyi anlatan an! Fotoğraftaki otomobil, bir gölün üzerinde

16.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:04

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün gece en soğuk yerleşim yeri Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Göle'de en düşük hava sıcaklığı eksi 25 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı, az bulutlu olarak geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görülecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

SÜRÜCÜLERİN DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don hadisesi ile birlikte sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle sürücülerin ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

GÖLE'DE HAVA SICAKLIĞI -25

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün gece en düşük hava sıcaklığı eksi 25 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Diğer illerde ise; Erzincan'ın Refahiye ve Otlukbeli ilçesinde eksi 18, Erzurum'un Tekman ilçesinde eksi 22, Kars'ın Selim ilçesinde eksi 18, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 24, Iğdır'ın Aralık ilçesinde eksi 7 derece.

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