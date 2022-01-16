Soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı, hayranları tepki gösterdi - Haberler
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Soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı, hayranları tepki gösterdi

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Güncel

Soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı, hayranları tepki gösterdi- Binlerce kişiyi saatlerce bekleten sanatçı, soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı Binlerce kişiyi saatlerce bekleten sanatçı, soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı.

Soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı, hayranları tepki gösterdi- Binlerce kişiyi saatlerce bekleten sanatçı, soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı

SİVAS - Binlerce kişiyi saatlerce bekleten sanatçı, soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı. Hayal kırıklığı yaşayan hayranları tepki gösterdi.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi hafta sonunda binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde birde konser tertiplenmişti. Türkiye'nin sevilen sanatçısı Manuş Baba'nın konserde sahne alacağı günler öncesinden duyuruldu. Ancak 14.00'te başlaması beklenen konser bir türlü başlamadı. Sanatçının soğuğu bahane ederek sahneye çıkmadığı öğrenildi. Dondurucu soğukta saatlerce kendisini bekleyen hayranları büyük hayal kırıklığı yaşadı. Duruma tepki gösteren hayranları, "Biz onun için gelmiştik. Bu soğukta saatlerce onu bekledik. Sahneye çıkmaması bizleri çok üzdü. Bu yaptığını kendisine yakıştıramadık" dediler.

(MK-GF-ÖK-Y)

Soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı, hayranları tepki gösterdi

Soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı, hayranları tepki gösterdi

Soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı, hayranları tepki gösterdi

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İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Son Dakika Haberleri
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Soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı, hayranları tepki gösterdi

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