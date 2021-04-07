Soggy Bottom Filmi
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Soggy Bottom Filmi

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Soggy Bottom Filmi

Soggy Bottom filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Soggy Bottom filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

1970'lerin San Fernando Vadisi'nde geçen Soggy Bottom, aynı zamanda başarılı bir çocuk oyuncu olan bir lise öğrencisinin hayatına odaklanıyor.

Yönetmen: Paul Thomas Anderson

Senaryo: Paul Thomas Anderson

Oyuncular: Bradley Cooper, Benny Safdie, Joseph Cross, Anthony Molinari, Alana Haim, Craig Stark, Charlotte Townsend, Fatimah Hassan, Zoe McLane, Deana Molle', Cooper Hoffman, Grace Kennedy-Piehl, Joe Don Harris, Bottara Angele, Ryan Wicks, Patrick Salway, Louis Delavenne, Devon Knopp, Zachary Chicos, Lakin Valdez, Tess Rianne Sullivan, Rogelio Camarillo, Mary Eileen O'Donnell, Thomas John Rudolph, Nathan M. Hadden, Elton McCrudden, Natalia Becerril, Collin Sutton, Joshua Carl Allen, Mark Kirksey

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Soggy Bottom

Yapımcı Firma: Universal Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 24.12.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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