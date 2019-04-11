Şoförler Odası Başkan Demirtaş'ı Kutladı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Şoförler Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Şoförler Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek, 2. Başkan Ahmet Küçük ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'a ziyaret etti.

Gülüç'ün güzelleşmesi ve gelişmesi noktasında Başkan Demirtaş'ın çok başarılı olduğunu belirten Kdz. Ereğli Şoförler Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeni dönemde Başkan Demirtaş'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, başarı diledi. Civelek konuşmasında, "Gülüç'e güzel hizmetler yaptınız. Gülüç halkı da bu hizmetlerin karşılığında 31 Mart yerel seçimlerinde sandıkta size olan güvenini gösterdi. Vatandaş ile kurduğunuz diyalogun yanı sıra Gülüç'e verdiğiniz özen her zaman takdire şayandır. Yeni dönemde de inşallah başarılı hizmetlere imza atacaksınız. Bizlerde Şoförler Odası olarak yapılması gereken işlerde her zaman sizlerin yanındayız ve destek vermeye hazırız. Yeni dönemin sizlere hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirtaş ise Başkan Civelek ve yönetimine teşekkür etti. Gülüç'ü bu güne kadar hep birlikte yönettiklerini, gelen eleştiri yada önerileri hep dikkate aldıklarını ifade eden Demirtaş "Yeni dönemde de tüm sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizle birlikte hareket edeceğiz. Sizlerin görüş ve önerileri bizim için önemli. Nazik ziyaretinizden dolayı tüm yönetiminize teşekkür ediyorum. Ben sizler gibi şoförlükten geliyorum. O yüzden verdiğiniz destek benim için daha büyük anlam ifade ediyor" dedi.

Başkan Demirtaş ve Şoförler Odası yöneticileri bir süre sohbet edip, bazı konularda değerlendirmelerde bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA