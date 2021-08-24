Sofiane Feghouli bu sezon ligdeki ilk golünü attı
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Sofiane Feghouli bu sezon ligdeki ilk golünü attı

Sofiane Feghouli bu sezon ligdeki ilk golünü attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Hatayaspor karşılaşmasında attığı golle bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Hatayaspor karşılaşmasında attığı golle bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. Feghouli, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 1 gol attı.

Süper Lig'in 2. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray'da beraberlik golünü Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli attı. Müsabakanın 30. dakikasında sol kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içe girip verdiği pasta Cicaldau'nun vuruşta dönen topu Feghouli ağlara gönderdi.

31 yaşındaki futbolcu ligde geride kalan 2 haftada da forma giyerken, bu sezon ligdeki ilk gol sevincini yaşadı. Cezayirli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda 4-2 kazandıkları St Johnstone müsabakasında da 1 gol atmıştı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Sofiane Feghouli, 87. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Sofiane Feghouli bu sezon ligdeki ilk golünü attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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