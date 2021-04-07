Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü
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Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü

Malatya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Malatya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi Artuklu Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Cumali Parlak (84) ve Fatma Parlak (84) çiftinden haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, itfaiye yardımı ile kapıyı açarak içeri girdi. Yaşlı çiftin cansız bedeni ile karşılaşan ekipler, olay yerini güvenlik çemberine aldı.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin edilen yaşlı çiftin kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazeler Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yaşlı çiftin yakınları da olay yerinde gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü
Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü
Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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