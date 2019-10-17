Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'in sıfır noktasına ulaştı

17.10.2019 17:10

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı 9. gününde planlandığı gibi devam ediyor.

SMO ASKERLERİ MÜNBİÇ'iN SIFIR NOKTASINA GELDİ

Harekat kapsamında Rasulayn ve Tel Abyad'ı YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmesinin ardından Suriye Milli Ordusu, Münbiç'e doğru ilerliyordu. SMO askerleri Münbiç'in sıfır noktasına kadar geldi. Sıfır noktasına gelen SMO askerlerine takviye güç de gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyindeki Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan yerleşim alanları, terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi. Terör örgütü, ele geçirdiği bölgelerdeki Arap ve Türkmen nüfusu da uyguladığı baskıyla göçe zorladı. Demografik yapıyı değiştirmeye çalışan teröristlerin zaman zaman Türkiye'ye yönelik saldırı ve tacizleri, TSK'nın anında müdahalesiyle engellendi.

Terör örgütünün sınır güvenliğine yönelik tehdit oluşturması ve çağrılara rağmen ABD ile diğer ülkelerin desteğiyle silah bırakmaması üzerine Türkiye, Fırat'ın doğusuna askeri harekat düzenleyeceği mesajını verdi. Bunun üzerine ABD ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler doğrultusunda ağustos ayında, bölgenin güvenli hale getirilmesi için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi oluşturuldu. Fırat'ın doğusunda ortak hava ve kara devriyelerinin yapılmasına rağmen sürecin uzamasıyla Türkiye, bölgede 9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Harekat kapsamında 2 ilçe merkezi, 1 belde ve çok sayıda köy terörden arındırıldı.

Kaynak: İHA