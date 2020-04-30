"Siz gülün ki karşınızdaki size ayna olsun" "Evde Kal" çağrısına uyarak evinde kalan vatandaşlar için Eyüpsultan'da Ramazan ayının coşkusunu evlere taşıyor.

"Evde Kal" çağrısına uyarak evinde kalan vatandaşlar için Eyüpsultan'da Ramazan ayının coşkusunu evlere taşıyor.

Eyüpsultan Belediyesi on bir ayın sultanı Ramazan'ın ruhuna uygun programları sosyal medya üzerinden vatandaşlarla buluşturuyor.

Enes Yıldırım'ın sunumuyla hafta içi her gün 18.00'de başlayıp iftar saatine kadar devam eden "Eyüpsultan'da Ramazan" programıyla Ramazan'ın huzuru ve neşesi evlere taşınıyor.

Sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan programda Enes Yıldırım'ın konuğu, ekranların sevilen yüzü, Seksenler dizisinin "Bekçi Bekir"i Hacı Ali Konuk oldu.

"ŞU SIKINTILI GÜNLERDE İNSANLARIN BİRBİRİNE TAHAMMÜLÜ DAHA AZ"

Seksenler dizisinin Bekçi Bekir'i canlı yayına meddah söylemiyle giriş yaptı. Programda Ramazan ayının manevi iklimi üzerine sohbet edildi. İnsan hayatında Ramazan ayının manevi olarak nasıl daha güzel yaşanabileceğinden bahseden Hacı Ali Konuk, hiç de zor olmayan tebessümü tavsiye etti. "Şu sıkıntılı günlerde insanların birbirine tahammülü daha az, bunu da tebessüm ederek aşabiliriz. Siz gülün ki karşınızdaki size ayna olsun"dedi.

Hacı Ali Konuk, programda liseye gittiği dönemde, İzmit'ten Eyüpsultan'a teravih namazı kılmaya geldiklerini belirterek eski Eyüpsultan hatıralarından bahsetti.

Canlı yayın program içerisinde Tarihçi – Yazar Süleyman Faruk Göncüoğlu, Eyüpsultan Türbesi'nin sırları ve bilinmeyenleri hakkında bilgiler paylaştı.

Mehmet Dilbaz ise Eyyüb el-Ensari'nin hayatından kesitler anlattı.

Programda ayrıca Metin Çakar'ın Kuran-ı Kerim Tilaveti, Hacivat – Karagöz gösterisi ve Cengiz Gökdemir'in sesinden tasavvuf müziğinin eserleri ve ilahileri izleyiciyle buluştu.

Programda, yöresel lezzetlerden örnekler de usta ahçıların tarifleriyle yer aldı.

Kaynak: DHA