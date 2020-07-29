Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor
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Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor

Son dönemde partisiyle ters düşen çıkışlarla gündeme gelen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddia edildi.

29.07.2020 19:34 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:48

Yeni Şafak gazetesi yazarı eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Bülent Orakoğlu, Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurmaya hazırlandığını öne sürdü. "Kaynaklarım sağlam" diyen Orakoğlu, CHP'den bazı milletvekillerinin de İnce'nin partisine geçeceğini savundu.

CHP'NİN BOYKOT KARARINA RAĞMEN AYASOFYA'NIN AÇILIŞINA GİTMİŞTİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddia edildi. Son dönemde Genel Merkez ile sürekli ters düşen Muharrem İnce, CHP'nin boykot kararına rağmen Ayasofya'nın açılışına gitmişti. Yeni Şafak gazetesi yazarı eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiasını bugün köşesine taşıdı.

ORAKOĞLU: BAZI CHP'Lİ VEKİLLER İNCE'NİN PARTİSİNE GEÇECEK

CHP'li bazı milletvekillerinin de Muharrem İnce'nin partisine geçeceğini savunan Orakoğlu, "Güvenilir kaynaklardan aldığım bir bilgiye göre Muharrem İnce'nin bayram sonrasında CHP'den kopacak" ifadelerine yer verdi.

Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor

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