Siyaset dünyası, AK Partili Mahir Ünal'ın kızının düğününde buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena'nın nikah törenine siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena ile Ali Yavuz'un nikahında şahitlik yaptı. Törene siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına katıldıktan sonra Haliç Kongre Merkezinde, partisinin genel başkan yardımcısı ve Kahramanmaraş milletvekili olan Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena Ünal ile Ali Yavuz Sayım çiftinin nikah törenine katıldı.
Nikah törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kabineden birçok ismin yanı sıra milletvekilleri ve davetliler katıldı.
BAŞKA BİR DÜĞÜNE DAHA KATILDILAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Leyla Topaktaş ile Mustafa Selçuk Erarslan çiftinin de nikahında şahitlik yaptı.
Haber Videosu: Siyaset dünyası, AK Partili Mahir Ünal'ın kızının düğününde buluştu