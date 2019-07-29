YKS'ye giren ilk siyam ikizleri, barajı geçemeyince tercih yapamadı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan ve Türkiye'de sınava giren ilk siyam ikizleri olan Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 150 puan barajını geçemedikleri için tercih yapamadı.
Türkiye'de sınava giren tek siyam ikizleri olmaları nedeniyle, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından herkesin gözü siyam ikizlerinin üzerine çevrildi. YKS tercihlerinde bugün son güne girilirken siyam ikizleri Ayşe 141, Sema ise 140 aldı. 150 puan barajını aşamadıkları için tercih yapamayan siyam ikizlerinin çok üzgün oldukları öğrenildi.
HEDEFLERİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ'YDİ
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kırmakaya Mahallesi'nde oturan Hatice ve Yunus Tanrıkulu çiftinin çocukları 18 yaşındaki siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu kardeşler, Onikişubat ilçesindeki Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesinde üniversite sınavına girmiş, hedeflerinin ilahiyat fakültesini kazanmak olduğunu açıklamışlardı.
Kaynak: İHA
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