Siyah Giyen Adamlar 4 filmi oyuncuları kim? Siyah Giyen Adamlar 4 filmi konusu, oyuncuları ve Siyah Giyen Adamlar 4 özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Siyah Giyen Adamlar 4 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Siyah Giyen Adamlar 4 konusu, özeti ve Siyah Giyen Adamlar 4 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Siyah Giyen Adamlar 4 filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Siyah Giyen Adamlar 4 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Siyah Giyen Adamlar 4 filmini izleyecek olanların merak ettiği Siyah Giyen Adamlar 4 konusu nedir, Siyah Giyen Adamlar 4 oyuncuları kimler ve Siyah Giyen Adamlar 4 özeti gibi konuları inceliyoruz.
SİYAH GİYEN ADAMLAR 4 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bu güne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadeleyi konu ediyor.
Yönetmen koltuğunda Barry Sonnenfeld'in oturduğu, Tommy Lee Jones ve Will Smith'le özdeşleşmiş Men In Black'in spin-off olarak izleyeceğimiz filmin yapımcılığını Laurie MacDonald ve Walker Parkes üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Matt Holloway ve Art Marcum kaleme alıyor.
SİYAH GİYEN ADAMLAR 4 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: F. Gary Gray
Oyuncular: Chris Hemsworth, Rebecca Ferguson, Tessa Thompson, Liam Neeson, Emma Thompson
Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Komedi
Yapım Yılı: 2019 (115 dk)
Vizyon Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma
Senaryo: Matt Holloway, Art Marcum
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