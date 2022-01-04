Siyah Giyen Adamlar 4 filmi oyuncuları kim? Siyah Giyen Adamlar 4 filmi konusu, oyuncuları ve Siyah Giyen Adamlar 4 özeti!

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SİYAH GİYEN ADAMLAR 4 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bu güne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadeleyi konu ediyor.

Yönetmen koltuğunda Barry Sonnenfeld'in oturduğu, Tommy Lee Jones ve Will Smith'le özdeşleşmiş Men In Black'in spin-off olarak izleyeceğimiz filmin yapımcılığını Laurie MacDonald ve Walker Parkes üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Matt Holloway ve Art Marcum kaleme alıyor.

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: F. Gary Gray

Oyuncular: Chris Hemsworth, Rebecca Ferguson, Tessa Thompson, Liam Neeson, Emma Thompson

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Komedi

Yapım Yılı: 2019 (115 dk)

Vizyon Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma

Senaryo: Matt Holloway, Art Marcum

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