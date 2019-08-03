Sivrice Kaymakamı Coşkun köy ziyaretlerini sürdürüyor

Sivrice Kaymakamı Ahmet Coşkun, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Beraberinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Cem Caner Baykar ile Uslu, Dörtbölük ve Çanakçı köylerini ziyaret eden Coşkun, köy muhtarları ile vatandaşlarla buluşarak, öneri ve taleplerini dinledi.

Coşkun, yaptığı konuşmada, köyleri ziyaret ederek sıkıntıları yerinde gördüğünü belirterek, kırsaldaki vatandaşların taleplerini yerine getirmek için yoğun çaba saf edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA