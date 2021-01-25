Siverek'te yolcunun valizinde 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, otobüsteki valizinde 10 kilo 200 gram esrar ele geçirilen yolcu Velat C. gözaltına alındı.

İlçe girişindeki Selimpınar Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durdukları yolcu otobüsünde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Lewis' ile yapılan aramada, bir valizde 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan polis, valizin sahibi olan Velat C. isimli yolcuyu gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN