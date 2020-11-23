Siverek'te otomobil devrildi: 3 yaralı
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Siverek'te otomobil devrildi: 3 yaralı

23.11.2020 13:25 | Son Güncelleme: 23.11.2020 13:29
Siverek'te otomobil devrildi: 3 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet Sırrı Çaktur yönetimindeki 63 E 4091 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden sürücü Çaktur ile yanında bulunan Fadile Çaktur ve Mikail Çaktur, itfaiyenin yarım saat süren çalışmasıyla çıkarıldı. Ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Siverek'te otomobil devrildi: 3 yaralı
Siverek'te otomobil devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN

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