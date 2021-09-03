Siverek Kaymakamı Gölbaşı göreve başladı

Hakkari Vali Yardımcılığından Siverek Kaymakamlığına atanan Aziz Gölbaşı, ilçeye gelerek göreve başladı.

Hakkari Vali Yardımcılığından Siverek Kaymakamlığına atanan Aziz Gölbaşı, ilçeye gelerek göreve başladı.

Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'nun hayatını kaybetmesinin ardından boşalan koltuğa, resmi gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı atandı.

Gölbaşı'nın dün ilçeye gelerek göreve başladığı bildirildi.

Aziz Gölbaşı kimdir?

1985 yılında Bitlis Tatvan ilçesinde doğan Aziz Gölbaşı, ilk ve ortaöğretimini Tatvan'da tamamladıktan sonra 2003 yılında girmiş olduğu İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 2007 yılında mezun oldu.

Aralık 2009 yılında 98. dönem Elazığ Kaymakam adayı olarak göreve başlayan Gölbaşı, Diyarbakır Silvan ilçesi ve Antalya'da stajını tamamlayarak göreve başladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı