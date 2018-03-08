Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğlu Başkanlığa Yeniden Aday

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, gelecek ay yapılacak seçimlerde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Yeni dönem için seçim kararı alan Sivas Ticaret Borsası'nda mevcut Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, basın toplantısı düzenleyerek başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı. Toplantıya yeni dönemde görev alacak olan borsa üyeleri ve basın mensupları katıldı. 2009-2017 yılları arasında yaptığı faaliyet ve yatırımları ile gelecek dönemdeki hedeflerini anlatan Başkan Hastaoğlu, 26'ncı yılını kutlayan Sivas Ticaret Borsası'nın son sekiz yılda hizmet kalitesini 5 kat arttırdıklarını söyledi.

Sivas'a hizmet ve çağdaş borsacılık anlayışı ile seçime gideceklerini ifade eden Başkan Hastaoğlu,"Kurum ve kuruluşlarda yönetici olmak fahri görevdir. Bu göreve talip olanların başta ben ve ekibim olmak üzere şahsi ve siyasi bir beklentimizin bulunmadığı gibi amacımız ilimize ve üyelerimize hizmet etmektir. Bizler kişilerin değil projelerin ve kurumun ön plana çıkması için çalışıyoruz. Nisan ayı içerisinde yapılacak olan seçimde üyelerimizin desteğiyle güven tazeleyerek projelerimize kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Borsamızda göreve geldiğimiz günden itibaren Sivas'taki üyelerimizi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Merkezinde iki dönem boyunca temsil ettim. Göreve geldikten sonra TOBB Genel Merkezinde Vergi Komisyonu Başkanlığı ve Vergi Danışma Kurulu Üyeliği görevlerine seçildim. Bu durum Sivas Ticaret Borsası tarihimizde bir ilktir. TOBB Vergi Komisyonu'nda yaptığımız çalışmalar neticesinde Bakanlar Kurulu kararıyla KDV ve SSK primlerini düzgün ödeyen mükelleflere yüzde 5 oranında indirim sağlanması ve yemdeki KDV'nin düşürülmesini sağladık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen, 81 ilin sorunlarının Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üyelerine iletildiği 8'inci Ticaret ve Sanayi Şurası'nda Sivas'ın, GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde uygulanan destekleme projesi kapsamına alınmasını talep etmiştim. Başbakanımızın talimatıyla ilimiz DAP kapsamına alındı ve desteklemelerden faydalanıyor. Tarım ve Hayvancılık şehri olan ilimizin Tarım Fuarı ihtiyacı olduğunu her platformda söyledik ve akabinde sağ olsunlar devlet büyüklerimiz sesimizi duydu onlarında destekleriyle şuanda Türkiye'de adından söz ettiren bir fuarın kurucularından olduk. Geçen yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz fuarımızı her yıl büyüterek tekrarlıyoruz" dedi.

Kredi veren bir kurum olmadıkları halde 'Nefes Kredisi' adı altında borsanın parasını bankalara aktararak üyelere düşük faizli kredi kullanma imkanı sağladıklarını aktaran Hastaoğlu,"Hatta talep olması halinde üyelerimize yine kredi imkanı da sağlayabiliriz. Bazı ilçelerimizde temsilcilikler açarak hizmeti üyelerimizin ayağına götürüyoruz. Üyelerimizin talebi doğrultusunda Borsa Tescil Ücretini binde bire indirdik. Birlik ve beraberliği sağlama adına her yıl şehir merkezi ve ilçelerde bulunan üyelerimizi işyerlerinde tek tek ziyaret ederek öneri ve isteklerini alıyoruz. Şehir Merkezi ve İlçelerde üyelerimizin katılımları ile iftar programları düzenliyoruz. Her yıl eğitime destek olmak amacıyla ihtiyaçlı öğrencilerimize kırtasiye yardımı, Ramazan ayı içerisinde ise ilimizdeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyoruz.

Borsamız bizim dönemimizde, bağımsız denetçi kuruluşlar tarafından denetlenerek Akredite Borsa olmuş ve üyelerine kaliteli hizmet sunan 5 yıldızlı oda ve borsalar arasına girmiştir." diye konuştu.

Geçen yıl Tarım Platformu'nun kurulduğunu hatırlatan Hastaoğlu şunları söyledi.

"Tarım Platformunu Sivas'ımızın tarım ve hayvancılığında önemli rol oynayan paydaşlarımız ile Sivas'ımızın bu sektördeki çözüm merkezi olmak gayesi ile geçen sene kurduk. Tarım Bakanlığı, Sivas'ı ŞAP hastalığı yönünden 2'nci bölgede ilan etmiş olmasına rağmen platform olarak uyarılarımız ve girişimlerimiz neticesinde Milletvekilimiz Habip Soluk'un da destekleri ile Sivas karantina bölgesinden çıkarılarak hastalıktan ari bölgeye geçilmesine vesile olduk. Böylelikle hayvancılıkla uğraşan üyelerimiz ve çiftçilerimizin hayvan ticaretlerinin engellenmesine müsaade etmedik. Bununla birlikte Türkiye'ye Et-Süt Kurumu aracılığı ile getirilen ithal besilik canlı danalar normalde şehirlere alfabetik sıraya göre dağıtılacaktı. Böyle bir durum olsaydı Sivaslı üreticilerin hayvanları kış aylarına denk gelecekti. Bu da maddi kayıplara yol açacaktı. Tarım Platformu olarak talebimiz milletvekilimiz Habip Soluk beyin vasıtasıyla tarım bakanımıza iletildi. Tarım bakanımızda isteğimizi mantıklı bularak buna onay verdi. Nitekim bu sayede üreticilerimizin hayvanlarına doğru zamanda ulaşmasına vesile olduk. Yeni dönemde ise ilimize ve üyelerimize, valiliğimiz, il özel idaremiz ve belediyemizin de desteğini alarak içerisinde Yeni Borsa Hizmet Binası, Lisanslı Depoculuğunda olduğu Zahire Borsası, Kaba Yem ve Ot Borsası ile Canlı Hayvan Borsası'nın da aynı yerde olacağı bir kompleks kazandıracağız. Bu proje içerik olarak tam anlamıyla dört unsuru da bir arada bulunduran Türkiye'de tek kompleks olacak. Böylesine büyük projelerde büyük bütçeler istiyor, geniş yerler istiyor. Finansman konusunda bir kısmına DAP'a proje yazarak hibe ile çözeceğiz. Bir kısmını da borsamız bütçesi ve genel başkanımızda destek olacak bunun da sözünü aldık." - SİVAS