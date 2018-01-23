Sivas'taki Yüksek Hızlı Tren Çalışmaları

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk, Sivas'taki Yüksek Hızlı Tren çalışmalarına ilişkin, "Hedefimiz en kötü şartlarda 2019 yılında, ticari olmasa bile test sürüşlerine başlamak." dedi.

Soluk, Osman Ağa Konağı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanmasını temenni etti.

İlçelerde yapılması planlanan çalışmaları yerinde incelediğini aktaran Soluk, Sivas'ın çok daha iyi yerlerde olması gerektiğini vurguladı.

Sivas'ta göç olmadığına işaret eden Soluk, "Sivas'ın hararetle peşine düşmesi gerektiği tek şey sanayi patlaması yapmasıdır. Sivas sanayi, hayvancılık ve tarımda ileri gitmediği sürece hak ettiği yere gelemeyecektir." dedi.

Soluk, Numune Hastanesi'ne yeni blok yapılacağını, yer tesliminin tamamlandığını ve nisan ayında bitirilmesinin planlandığını belirtti.

Sivas'ta yürütülen Yüksek Hızlı Tren çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Soluk, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz,Yüksek Hızlı Trenimizin Sivas'a girişi 2015 yılıydı. Fakat Elmadağ'daki bir viyadüğün ihalesini yapamadık, o yüzden bir gecikme oldu. Güzergahtaki engebelerden dolayı gecikme oldu, proje revizyonları gecikmesine sebep oldu. Şu anda Yerköy-Kırıkkale arasında birkaç aylık bir işimiz kaldı. Yıldızeli-Sivas merkez arasında bir ikmal ihalesi var. Hedefimiz en kötü şartlarda 2019 yılında, ticari olmasa bile test sürüşlerine başlamak."

Soluk, Sivas-Malatya duble yol çalışmalarında da gecikme olduğunu aktararak, " Yağdonduran Tünelini bu yıl sonu açabiliriz. Aslında 400 metre daha uzun olmalıydı ama olmadı. Malatya Sivas arası 4 dilim halinde ihale edildi, 2 dilimi Sivas sınırları içinde, 2 dilimi de Malatya sınırları içerisinde. Yağdonduran kesimi Sivas'ın birinci kesimi 2019'un ortalarında tamamlanır. İkinci kesimde firma yavaş çalıştı, 2019 sonuna kadar yetiştirmesini zorlayacağız." şeklinde konuştu.