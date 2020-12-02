Sivas'taki Soğuk Çermik kaplıcaları tatil köyü olacak
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Sivas'taki Soğuk Çermik kaplıcaları tatil köyü olacak

02.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:14
Sivas'taki Soğuk Çermik kaplıcaları tatil köyü olacak

Sivas'taki Soğuk Çermik kaplıcalarının tatil köyüne dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Sivas'taki Soğuk Çermik kaplıcalarının tatil köyüne dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Başkan Yardımcıları Levent Olgun, Ahmet Duman, Kayhan Işık, Necmettin Yılmaz ve Bekir Sıtkı Eminoğlu, Özbelsan AŞ Genel Müdürü Ahmet Kuzu, Özel Kalem Müdürü Davut Irmak, İşletme İştirakler Müdürü Murat Cancan ile Soğuk Çermik kaplıcasında incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Bilgin, Soğuk Çermik kaplıcalarının yıllardır Sivaslıların hem piknik amaçlı hem de sağlık açısından şifalı suyu kullandığı alan olduğunu belirtti.

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Yeni projelerle bu alanı daha rahat, fiziki şartları iyileştirilmiş bir ortam haline getireceklerini belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki sezona yetiştirmeye çalışıyoruz. Yapacağımız bungalov evlerle birlikte bu alanda hem peyzaj düzenlemesi hem yeşil alanı artırarak havuzların, diğer sosyal etkinlik alanlarının bakımını yaparak yeni sezonda farklı bir formatta hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Yeni dönemle birlikte Soğuk Çermik'i de aynı formatta tatil köyü hüviyetine, Sivas'ın kültürüne ve turizmine katkı sağlayacak bir noktaya getireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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