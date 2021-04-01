Son dakika haber: Sivas'ta otobüs kazası: 39 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sivas'ta otobüs kazası: 39 yaralı -Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 39 kişi yaralandı.

Sivas'ta otobüs kazası: 39 yaralı

-Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 39 kişi yaralandı.

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 39 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 21.00 sıralarında Sivas'ın Suşehri ilçesi D-100 karayolu, Yeşilyayla köyü mevkiinde meydana geldi. Tokat'tan Ağrı'ya giden K.K. idaresindeki 04 P 6566 plakalı 36 yolculu ve 3 mürettebatlı yolcu otobüsü, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kaza sonrası yan yatan otobüste bulunan 39 vatandaş, ilk müdahaleleri için Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Durumları ağır olan vatandaşlar, müdahale için Sivas kent merkezindeki hastanelere sevk edildiler.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NEVZAT YÜCEL