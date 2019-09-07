Sivas'ta tüyleri diken diken eden anlar! Atatürk, halka seslendi
4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 3 boyutlu hologram tekniğiyle Atatürk'ün kongre binası önünde vatandaşlara seslendiği anlar, büyük alkış aldı.
Milli mücadele ve 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100. Yıl dönümü etkinlikleri dolu dolu geçiyor.
YAPILAN GÖSTERİ GECEYİ AYDINLATTI
Kongre binasında yapılan lazer animasyon ve video mapping gösterisi 4 Eylül gecesini aydınlattı. Binlerce Sivaslı tarafından ilgiyle izlenen gösteriler büyük beğeni topladı.
ATATÜRK, HALKA SESLENDİ
Mapping gösterisinin bir bölümünde 3 boyutlu hologram tekniğiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas Kongresi'nin yapıldığı binanın önünde halka seslenmesi de canlandırıldı. O anlarda herkes büyük bir alkışla gösteriye destek verdi.