Sivas'ta termometreler son 95 yılın en yüksek sıcaklığını gösterdi
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Sivas'ta termometreler son 95 yılın en yüksek sıcaklığını gösterdi

09.02.2021 17:56 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:01

- Sivas'ta rekor sıcaklık Sivas'ta termometreler son 95 yılın en yüksek sıcaklığını gösterdi Sivas'ta termometreler son 95 yılın en yüksek sıcaklığını gösterdi.

- Sivas'ta rekor sıcaklık

Sivas'ta termometreler son 95 yılın en yüksek sıcaklığını gösterdi

SİVAS - Sivas'ta termometreler son 95 yılın en yüksek sıcaklığını gösterdi.

Sivas'ta hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sivas'ta Şubat ayında tespit edilen ortalama hava sıcaklığı -2 derece, ortalama en yüksek hava sıcaklığı 2.4 derece, ortalama en düşük hava sıcaklığı -6.3 derece olarak kayıtlara geçti. Sivas'ta 9 Şubat tarihlerinde son 95 yılda ölçülen en uç hava sıcaklığı ise 11.5 derece oldu. Kentte 95 yıl sonra bugün termometreler 13 dereceyi gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise en yüksek hava sıcaklığını 12 derece olarak duyurdu.

Sivaslılarda hayret etti

Sivas'ta mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığına Sivaslılarda hayret etti. Geçtiğimiz yıllarda zemheri soğuklarının yaşandığı şu günlerde yazdan kalma hava ile karşılaşan Sivaslılar günlerini açık alanlarda geçirmeyi tercih etti. Sivaslılar, sıcakların hiçte normal olmadığını belirterek ilk kez bu kadar sıcak bir kış geçirdiklerini dile getirdiler.

Sivas'ta termometreler son 95 yılın en yüksek sıcaklığını gösterdi
Sivas'ta termometreler son 95 yılın en yüksek sıcaklığını gösterdi
Sivas'ta termometreler son 95 yılın en yüksek sıcaklığını gösterdi
Sivas'ta termometreler son 95 yılın en yüksek sıcaklığını gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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