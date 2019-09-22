Sivas'ta termometreler eksi 1 dereceyi gösterdi! Kışlık elbiselerle sokağa çıktılar

Sivas'ta termometreler eksi 1 dereceyi gösterdi! Kışlık elbiselerle sokağa çıktılar

Sivas'ta hava sıcaklığı hissedilir derece azaldı. Kent merkezinde gündüz 10 derece ölçülen hava sıcaklığı akşam saatlerinde eksi 1 derece olarak ölçüldü. Vatandaşlar gündüz tişörtle gezilirken, akşam saatlerinde tişörtün yerini kışlık giysiler aldı

22.09.2019 00:15
Sivas'ta termometreler eksi 1 dereceyi gösterdi! Kışlık elbiselerle sokağa çıktılar

Türkiye'nin bazı bölgelerin sıcaklıklar hissedilir derecede düştü. Çok sayıda ile yılın ilk karı yağarken Sivas'ta termometreler eksi 1 dereceyi gösterdi.

GÜNDÜZ TİŞÖRTLE GECE KIŞLIK ELBİSELERLE DIŞARI ÇIKTILAR

Sivas kent merkezinde gündüz 10 derece ölçülen hava sıcaklığı akşam saatlerinde sıfırın altında eksi 1 derece olarak ölçüldü. Vatandaşlar kışlık elbiseleri çıkardı. Kentte vatandaşlar gündüz tişörtle gezilirken, akşam saatlerinde tişörtün yerini kışlık giysiler aldı. Vatandaşlar havanın soğuk olduğunu ve üşüdüklerini dile getirdi.

3 İLE YILIN İLK KARI DÜŞMÜŞTÜ

Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte Gümüşhane, Trabzon ve Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yetkililer buzlanma uyarısı yaptı.

Kaynak: İHA
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