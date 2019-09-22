Sivas'ta termometreler eksi 1 dereceyi gösterdi! Kışlık elbiselerle sokağa çıktılar

22.09.2019 00:15

Türkiye'nin bazı bölgelerin sıcaklıklar hissedilir derecede düştü. Çok sayıda ile yılın ilk karı yağarken Sivas'ta termometreler eksi 1 dereceyi gösterdi.

GÜNDÜZ TİŞÖRTLE GECE KIŞLIK ELBİSELERLE DIŞARI ÇIKTILAR

Sivas kent merkezinde gündüz 10 derece ölçülen hava sıcaklığı akşam saatlerinde sıfırın altında eksi 1 derece olarak ölçüldü. Vatandaşlar kışlık elbiseleri çıkardı. Kentte vatandaşlar gündüz tişörtle gezilirken, akşam saatlerinde tişörtün yerini kışlık giysiler aldı. Vatandaşlar havanın soğuk olduğunu ve üşüdüklerini dile getirdi.

3 İLE YILIN İLK KARI DÜŞMÜŞTÜ

Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte Gümüşhane, Trabzon ve Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yetkililer buzlanma uyarısı yaptı.

Kaynak: İHA