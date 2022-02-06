Sivas'ta otobüs kazası: 11 yaralı

GÜRÜN, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen oobüs kazasında ilk belirlemelere göre 11 yolcu yaraladı.

Edinilen bilgiye göre Ankara'dan Van istikametine gitmekte olan Kamilkoç firmasına ait 13 AAF 095 plakalı yolcu otobüsübü, Kayseri- Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi İncesu mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 11 yolcu yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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