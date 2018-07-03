Sivas'ta Katledilen Canlar Odunpazarı'nda Anıldı

Odunpazarı Belediyesi'nin Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı öncülüğünde Hacı Bektaş Veli Derneği, Eskişehir Alevi Dernekleri Platformu, Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Akgün, Eskişehir Emek ve Demokrasi Güçleri ile birlikte düzenlediği, "Sivas Katliamı Anma Programı" kapsamında Muharrem Temiz, Tülay Örten Yıldız, Ferhat Durmuş ve Selahattin Akarsu konser verdi. 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta katledilen 33 aydın ve sanatçı, Büyükdere Mahallesi Hacı Bektaş-i Veli Anadolu Kültür Vakfı Toprak Sahada gerçekleşen etkinlikle anıldı. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt şehir dışında olduğu için etkinliğe katılamazken, etkinliğe Başkan Kurt'un vekili olarak İbrahim Arslan, CHP Eskişehir İl Başkanı Rabia Akman, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı İsmail Kılıç, Eskişehir Alevi Dernekleri Platformu Başkanı Hüseyin Büdüş ile çok sayıda Eskişehirli katıldı.

"SİVAS KATLİAMI ÇAĞIMIZIN KERBELASI'DIR"

Sivas Katliamının çağın Kerbela'sı olduğunu söyleyen İbrahim Arslan, Sivas Katliamı davasının zaman aşımına uğratılarak düşürülmesinin var olan acıyı daha da büyüttüğünü belirtti "Bundan tam 25 yıl önce ozanlar şehri Sivas'ta ozanlarımız sazın, sözün, türkünün, döne dine semaha duranların, canların tutuştuğu ve insanlık tarihinin en acı, en utanç verici

katliamlarından birine bu gözlerimiz tanıklık ettiği için son derece üzgünüm. Bu katliamın aydınlatılması devletin namus borcudur diye söylenen sözün üzerinden tam 25 yıl geçti. Bırakın bu katliamın aydınlatılmasını, ne yazık ki davanın zaman aşımına uğratılarak düşürülmesi var olan acımızı daha da büyütmektedir" diyen Arslan, Sivas'ta yaşananların aslında iyilikle kötülüğün, utançla onurun, aydınlıkla karanlığın; barış, kardeşlik ve sevgiyle savaş ve çatışmanın yüzyıllardır süren bir yansıması olduğunu söyledi."Sivas; Maraş'tır, Çorum'dur, Erzincan'dır, Malatya'dır. Gazi Mahallesi'dir Sivas. Suruç'tur, Ankara Gar Meydanı'dır. Biz bu katliamın faillerini biliyor ve tanıyoruz. Sivas Katliamını yapanlar Kerbela'da Hüseyin'i şehit eden Yezit'in, Nesimi'nin derisini yüzen Mansur'un ve Pir Sultan'ı asan Hızır Paşalarla aynıdır" diyen Arslan konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Cümle alem duysun ve bilsin ki tanıyoruz sizi. Bilinsin ki yüreğimiz yansa da türküler yanmaz. Bilinsin ki er ya da geç mutlaka hesabını soracağız. Pir Sultanlar ölmez ant olsun ki ve şart olsun ki biz başaracağız, biz kazanacağız. Bu duygular içerisinde Sivas'ta hayatını kaybeden tüm canlarımızı özlem ve saygı ile anıyor; bu katliamı gerçekleştirenleri, onlara kol kanat gerenleri, buna göz yumarları nefretle lanetliyor; hak, hukuk ve adalet özlemi ile güneşli güzel günlere olan inancımla hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Konuşmaların ardından Tülay Örten Yıldız, Selahattin Akarsu, Ferhat Durmuş ve Muharrem Temiz sahneye çıkarak deyiş ve türkülerini seslendirdi.