Sivas'ta karla mücadele ekipleri rahatsızlanan köy muhtarı için seferber oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta karla mücadele ekipleri rahatsızlanan köy muhtarı için seferber oldu

Sivas'ta karla mücadele ekipleri rahatsızlanan köy muhtarı için seferber oldu
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan muhtar, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla gelen sağlık görevlilerince tedavi edildi.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan muhtar, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla gelen sağlık görevlilerince tedavi edildi.

Koyulhisar ilçesine bağlı Çukuroba köyünün muhtarı Pehlivan Karaca'nın rahatsızlanması üzerine, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi.

Köye giden ambulansın yolda mahsur kalmasının ardından durum İlçe Özel İdare ekiplerine bildirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla ambulans, greyder eşliğinde köye ulaştı.

Sağlık ekiplerinin ambulansta müdahalesini yaptığı ve fıtık teşhisi koyduğu Karaca, Koyulhisar İlçe Hastanesindeki tedavisinin ardından Sivas'a sevk edildi.

Sivas'ta karla mücadele ekipleri rahatsızlanan köy muhtarı için seferber oldu

Sivas'ta karla mücadele ekipleri rahatsızlanan köy muhtarı için seferber oldu

Sivas'ta karla mücadele ekipleri rahatsızlanan köy muhtarı için seferber oldu

Sivas'ta karla mücadele ekipleri rahatsızlanan köy muhtarı için seferber oldu

Sivas'ta kar yağışı; 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı; 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

 Çoban köpekleri tarafından kovalanan bir vaşak ağaca tırmanarak canını kurtardı

Çoban köpekleri tarafından kovalanan bir vaşak ağaca tırmanarak canını kurtardı

 Son dakika gündem: HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 600 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENEREK YAKALANDI

Son dakika gündem: HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 600 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENEREK YAKALANDI

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title