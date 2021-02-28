Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü
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Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü

28.02.2021 22:38 | Son Güncelleme: 28.02.2021 23:04
Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Sivas'ta, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışını gören bazı vatandaşların ise kısıtlamaya rağmen kent meydanında fotoğraf çektiği görüldü.

Sivas'ta, akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışıyla beyaza bürünen Cumhuriyet Meydanı ile Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda güzel görüntüler oluştu. Hava sıcaklığı ise sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü.

KAR YAĞIŞININ ARALIKLARLA SÜRMESİ BEKLENİYOR

Kar yağışını gören bazı vatandaşların ise kısıtlamaya rağmen kent meydanında fotoğraf çektiği görüldü. Yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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