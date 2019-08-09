Sivas'ta hafif ticari araçla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta hafif ticari araçla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Gölova ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

09.08.2019 15:38
Sivas'ta hafif ticari araçla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Gölova ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Ayhan (37) yönetimindeki 34 DP 3807 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Boğazköy yakınlarında Hikmet Altınöz'ün kullandığı 31 K 4155 plakalı tırla çarpıştı.

Hafif ticari araçta bulunan Dursun Kumru, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Araçta sıkışan sürücü Ayhan, Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartılarak Gölova İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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