Sivas'ta hafif ticari araçla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Sivas'ın Gölova ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Sivas'ın Gölova ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kazım Ayhan (37) yönetimindeki 34 DP 3807 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Boğazköy yakınlarında Hikmet Altınöz'ün kullandığı 31 K 4155 plakalı tırla çarpıştı.
Hafif ticari araçta bulunan Dursun Kumru, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Araçta sıkışan sürücü Ayhan, Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartılarak Gölova İlçe Hastanesine kaldırıldı.