Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü
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Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Gölova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ın Gölova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Erzincan D-100 kara yolu Çataklı köyü civarında, Özgür Görünüş (31) idaresindeki 34 NF 9250 plakalı otomobil ile Hamza Çelik (63) yönetimindeki 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki Rabia (28) ve Ali Baran Görünüş (1), hafif ticari araç sürücüsü Hamza Çelik, Gökmen Gündoğdu (36), Eda Nur Çelik (20), Hasret Çelik (76), Necla Dündar (40) ve Burak Efe Dündar (10) hayatını kaybetti.

Cenazeler, Suşehri ve Gölova'daki hastanelerin morguna kaldırıldı.

Bu arada kazada ölenlerden Rabi Görünüş'ün 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Kazada araçlardan etrafa saçılan oyuncak arabalar dikkati çekti.

Sivas Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, Gölova Kaymakamı Can Atak, Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Akıncılar Kaymakamı Muhammed Evlice ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kazanın ardında iki araç çekicilerle kaldırılarak, kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Ölenlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ailelere başsağlığı diledi.

Cenazelerin İstanbul, Ağrı ve Van'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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