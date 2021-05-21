Sivas'ta Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarda şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.