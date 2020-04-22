Sivas'ta, Et ve Süt Kurumu önünde Ramazan kuyruğu Sivas'ta, Et ve Süt Kurumu önünde Ramazan kuyruğuSİVAS'ta Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kent sakinleri, Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü satış mağazası önünde sosyal mesafeye uyarak kuyruk oluşturdu.

Sivas'ta, Et ve Süt Kurumu önünde Ramazan kuyruğu

SİVAS'ta Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kent sakinleri, Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü satış mağazası önünde sosyal mesafeye uyarak kuyruk oluşturdu.

Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak'ta hizmet veren Et ve Süt Kurumu'nun Sivas'taki tek satış mağazası önünde Ramazan ayı nedeniyle kuyruklar oluşmaya başladı. Ucuza et almak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde kuyruğa girdi. Sıraya giren vatadanşların koronavirüs tedbirleri kapsamında maske taktığı ve sosyal mesafeyi koruduğu görüldü. Kentteki yağmura rağmen kuyrukta bekleyenler sırasını terk etmedi. Kıymanın 34, kuşbaşı etin ise 37 liradan satıldığı mağaza, piyasaya göre fiyatlar 10 lira daha ucuz olduğu için yoğun ilgi görüyor.

Mağaza sorumlusu Cemil Çağlar, "Normalde de yoğunuz ama Ramazan ayınında verdiği bir yoğunluk var. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, sosyal mesafeye uyuyorlar. En güvenilir et de bizde olduğu için sağlıkla alıp yiyebilirler" dedi.

Kuyrukta bekleyen vatandaşlar ise güvenilir ve uygun olduğu için Et ve Süt Kurumu'nu tercih ettiklerini belirterek, Ramazan ayına hazırlık yaptıklarını söylediler.

Kaynak: DHA