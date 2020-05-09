Sivas'ta 4 çocuk annesi eşini tabanca ile öldüren koca pişman olduğunu söyledi

Sivas'ta tartışma sonucu eşini tabanca ile vurarak öldüren koca, "Kavga ettik öldürdüm, pişmanım." dedi.

Dün saat 14.00 sıralarında Sivas'ın İnönü Mahallesi Karanfil Sokak'taki evde, su tesisatçılığından emekli Fevzi Arbaç ve eşi Münevver Arbaç arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

EŞİNE 2 EL ATEŞ ETTİ

Tartışma sonucu Fevzi Arbaç tabancasını alarak eşine 2 el ateş etti. Göğsünden ağır yaralanan Münevver Arbaç, olay yerinde hayatını kaybetti. Fevzi Arbaç ise evden çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Fevzi Arbaç, polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Münevver Arbaç'ın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

4 ÇOCUKLARI VARDI

4 çocukları olduğu öğrenilen Arbaç çiftinin uzun zamandır kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadıkları öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"PİŞMANIM"

Olay sonrası gözaltına alınan Fevzi Arbaç'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Arbaç, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarıldığı sırada gazetecilerin 'eşinizi neden öldürdünüz?' sorusuna Arbaç, " Kavga ettik öldürdüm, pişmanım" dedi.

Kaynak: DHA