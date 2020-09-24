Sivas'ta çiftçilere koyun dağıtımı yapıldı

SİVAS Valiliği'nce hayata geçirilen 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi kapsamında çiftçilere koyun dağıtımına başlandı.

SİVAS Valiliği'nce hayata geçirilen 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi kapsamında çiftçilere koyun dağıtımına başlandı. 1 milyon koyun dağıtımı hedeflediklerini belirten Vali Ayhan, "Projenin sürdürülebilir olması için de ehil kişilere teslim edip, kontrolünü yapacağız" dedi.

Sivas'ta köylerde yaşamayı özendirmek ve hayvancılığı geliştirmeyi amaçlayan 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda Ulaş ilçesine bağlı Acıyurt köyü, Konak mezrasında düzenlenen törenle hak sahibi çiftçilere koyunların dağıtımı yapıldı. Burada düzenlenen törene Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci ile il protokolü katıldı.

Törende konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas'ın 2019'da hareketli bir yıl yaşadığını ve bir çok projenin hayata geçirildiğini belirterek, "Tarımda da yıllardır bu coğrafyada çalışan birisi olarak da Türkiye'de adından en çok söz ettiren illerin başında da Sivas geliyor. Coğrafyası, ekilebilir alanı, meraları, yaylaları, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta merkez olabilecek bir yer. 62 baraj ve gölet, modern sulama sistemleri ile çiftçiliğe ivme katıldı. Güçlü bir irade var, güçlü bir altyapı var ve güçlü destekler var. Çiftçilerimizin modern ve motivasyonunu artırarak küçük dokunuşlarla tarım ve hayvancılıkta iyi bir noktaya geleceğimizin en açık örneği. Bu projede Tokat Valiliği ile birlikte bu işe başladık. Birçok ortak noktada buluşarak, detaylar üzerinde tartışarak çiftçimizin finansal teminini kolaylaştırmak açısından Ziraat Bankası ile görüştük. Ziraat Bankası'nın yaklaşımı da çok kolaycıydı. Hazine ve Maliye Bakanımız da projeyi duyduğu zaman, projeyi Türkiye genelinde genelleştirelim gibi bir düşüncesi de oldu. Koyunculukta şu an 1000 müracaat var. 337'si olumlu bulundu. Şu an olarak 4 işletmemize vereceğiz. Bu ay içerisinde geri kalan 333 kişiye, kısa zamanda da talep eden 1000 vatandaşımıza da koyunları teslim ederek 100 bine ulaşacağız. Koyunculuk yerli ırk Akkaraman koyununu korumak adına da coğrafyasına en uygun işlerden birisi. Bilişim teknolojilerini kullanarak da projenin sürdürülebilir olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Geçmiş dönemde vatandaşlarımıza birçok koyun ve süt ineği verdik ama bilgi ve birikim yeterli olmadığından heder oldu gitti birçoğu. Şimdi ise sürdürülebilirlik adına tecrübeli olan, bu alanda faaliyet gösteren işletmesi olan vatandaşlarımıza verdik. Bu coğrafyada en az 1 milyon koyun olması için 2 ay önce projeyi imzaladık. Bugün de meyvelerini alıyoruz" dedi.Vali Ayhan, bir süre önce köyün ekili arazilerinde dolu sonucu yaşanan zararın da kısa sürede giderileceğini açıkladı. Konuşmaların ardından köyden belirlenen 4 çiftçiye koyunları teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Defne ARSLAN