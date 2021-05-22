Son dakika! SİVAS'TA ARAZİ SULAMA TARTIŞMASINDA BABA İLE OĞLU ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi... Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgedeki çalışmalarını tamamladı.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgedeki çalışmalarını tamamladı. Yapılan incelemenin ardından Mustafa ve oğlu Murat Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayda ayrıca bölgede bulunan Enes A.'da gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı