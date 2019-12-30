: Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor

30.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:33

Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 44 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Zara'da 15, Hafik'te 10, Yıldızeli'nde 5, Suşehri'nde 4, Şarkışla'da 3, İmranlı'da 3, Koyulhisar'da 2 ve Gürün'de 2 olmak üzere 44 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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