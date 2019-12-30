Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor
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Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 44 köyle ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

30.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:33
Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor

'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 44 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Zara'da 15, Hafik'te 10, 'nde 5, Suşehri'nde 4, Şarkışla'da 3, İmranlı'da 3, 'da 2 ve Gürün'de 2 olmak üzere 44 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor
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