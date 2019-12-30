Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 44 köyle ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 44 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Zara'da 15, Hafik'te 10, Yıldızeli'nde 5, Suşehri'nde 4, Şarkışla'da 3, İmranlı'da 3, Koyulhisar'da 2 ve Gürün'de 2 olmak üzere 44 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.