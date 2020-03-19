Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sivas'ta yerin 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 19 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Tokat'tan da hissedildi.

SİVAS'TA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Sivas ile Tokat'ın il sınırlarının kesiştiği bir noktada saat 11.05'te 4.2 büyüklükte bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, deprem 19 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem Sivas ve Tokat'ta hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir hasar ve can kaybı meydana gelmedi.

Kaynak: İHA