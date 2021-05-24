SİVAS BOŞANMA DAVASI DURUŞMASINDA KAVGA 1'İ MÜBAŞİR 2 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SİVAS BOŞANMA DAVASI DURUŞMASINDA KAVGA 1'İ MÜBAŞİR 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, Ş.K.Z. ile kocası A.Z.'nin boşanma davası duruşmasında kavga çıktı.

SİVAS'ta, Ş.K.Z. ile kocası A.Z.'nin boşanma davası duruşmasında kavga çıktı. Tarafları ayırmak isteyen mübaşir Nurullah Serdengeçti ile salondaki M.Z., arbedede yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Gültepe Mahallesi'ndeki Sivas Adliyesi binasında meydana geldi. Ş.K.Z.'nin geçimsizlik gerekçesiyle kocası A.Z.'ye açtığı boşanma davasının 3'üncü duruşması, 1'inci Aile Mahkemesi'nde başladı. Tanıkların dinlenmesi sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın, mahkemeye heyetinin uyarılarına rağmen kavgaya dönüşmesiyle A.Z., İ.Z. ve M.Z., salondaki tanıklara saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyen mübaşir Nurullah Serdengeçti ile M.Z., arbedede yaralandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga, sona erdi. Duruşma salonuna gelen sağlık ekibi, Serdengeçti ile M.Z.'yi alıp, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne götürdü.

SİVAS BOŞANMA DAVASI DURUŞMASINDA KAVGA 1'İ MÜBAŞİR 2 YARALI
SİVAS BOŞANMA DAVASI DURUŞMASINDA KAVGA 1'İ MÜBAŞİR 2 YARALI
SİVAS BOŞANMA DAVASI DURUŞMASINDA KAVGA 1'İ MÜBAŞİR 2 YARALI
SİVAS BOŞANMA DAVASI DURUŞMASINDA KAVGA 1'İ MÜBAŞİR 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası! Biri, gözaltına alınmamak için soyundu
Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası! Biri, gözaltına alınmamak için soyundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Derya Yanık Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Meltem Miraloğlu
Spor Adem Büyük Arda Turan Fatih Terim Burak Yılmaz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SİVAS BOŞANMA DAVASI DURUŞMASINDA KAVGA 1'İ MÜBAŞİR 2 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 14:05:34. #1.15#

title