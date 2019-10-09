Şivan Perwer Barış Pınarı Harekatı'na ağlayarak tepki gösterdi

09.10.2019 17:42

TSK tarafından, Barış Pınarı Harekatı başlatılmasının ardından açılım sürecinde öne çıkan isimlerden olan Şivan Perwer, sosyal medyadan Türkiye'ye tepki göstererek, "Direneceğiz, en son kalan kişiye kadar direneceğiz. Kürdistan'ı size bırakmayacağız." ifadelerini kullandı

"KÜRDİSTAN'IN SİZE BIRAKMAYACAĞIZ"

Türk askerine destek mesajları yağarken bazı isimler ise operasyona tepki gösterdi. Bunlardan biri olan Şiwan Perwer sosyal medyadan yayınladığı videoda, "Perwer, yayınladığı videoda; "Biz size ne yaptık, saldırıyorsunuz. Sizin devletinizi kuran biziz. Yazık değil mi ırkçılar, zalimler. Direneceğiz, en son kalan kişiye kadar direneceğiz. Kürdistan'ı size bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM SÜRECİNE DESTEK VERMİŞTİ

Çözüm sürecinde ismi öne çıkan ünlülerin arasında yer alan Şivan Perwer, 37 yıl sonra Türkiye'ye dönmüştü. Çözüm sürecine destek veren Perwer, "Türkiye'deki tüm kesimleri barışa destek sunmaya ve insanlar arasında, hoşgörü, saygı, çoğulcu özgür ve demokratik bir toplum, sevgi ve kardeşlik duygularını geliştirmeye davet ediyorum. Sadece bunun için yarın Diyarbakır'dayım. Şimdiye kadar bu kutsal çalışmaya öncülük eden ve çaba sarfeden zindanda, dağlarda, sürgünde, parlementoda ve sorumlu makamlardaki bütün şahıslara kamuoyu önünde teşşekür ediyorum. Barış için atan kalplere, barış için çalışan beyinlere, barış için elini taşın altına koyanlara ve barışa el uzatanlara yüce Rabbimden sabır ve metanet diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.