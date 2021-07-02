Site bahçesindeki kedi evlerini yıkan şahıs, hayvanseverlere tepki gösterdi
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Site bahçesindeki kedi evlerini yıkan şahıs, hayvanseverlere tepki gösterdi

Site bahçesindeki kedi evlerini yıkan şahıs, hayvanseverlere tepki gösterdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede kedi evlerini yıkan şahsın hayvanseverlere tepkisi amatör kameraya yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede kedi evlerini yıkan şahsın hayvanseverlere tepkisi amatör kameraya yansıdı.

Sitede ikamet eden hayvanseverler Ayşe Bayram ve kızı Merve Bayram, site bahçesinde kendi elleriyle yaptıkları kedi evlerinin yıkıldığını gördü. Kimin yaptığını sordukları sırada, iddiaya göre, yavru bir kedinin kızının elini tırmaladığı için kedi evlerini yıktığını söyleyen A.G., hem anne ve kızın üzerine yürüdü, hem de tehditler savurdu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle olay yatıştırılırken, hayvansever anne ve kızı, karakola giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu. Saldırganın tehdit ve hakaretleri, amatör kameraya yansıdı.

Ayşe Bayram, "Besleme yapmaktan geldik. Buraya gelince kedi evlerinin parçalanmış olduğunu gördük. Biz onları anne kedinin yavruları için yapmıştık. Kızımla birlikte bayağı da uğraştık. Yani soğukta barındılar şükür; ama bir anda bu şekilde görünce şok olduk. Biz gidince çocuğu sevsin diye çıkartmış komşumuz. Çocuk severken yavru kedi tırmalamış. Bilemiyorum yavruya ne yaptıklarını. Sonra bize saldırdılar, hakaret ettiler, tehdit ettiler. Bizler de polis çağırdık" dedi.

Ayşe Bayram, "Sokak hayvanları gönüllü besleme üyesiyiz. Dışarıda besleme noktalarında kedileri ve köpekleri besliyoruz. Allah'ın bize emaneti olan sessiz mahluklar onlar. Bize emaneti olarak onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ama buna engel olmaya çalışıyorlar. Yani toplumumuzun bilinçlenmesi lazım. Çok üzücü bir durum" diye konuştu.

Kent Konseyi Sokak Hayvanları Çalışma Grup Başkanı Şebnem Erkan ise "Bu zor durumda kalan arkadaşlarımızın her zaman için yanında yer alacağız. Çünkü yapılan bu olayın insanlık dışı olduğunu düşünüyoruz. Zaten besleme yapmak insanların en doğal hakkıdır. Verilen bir hak alınamaz zaten. Hiçbir arkadaşımız ve hiçbir sokak hayvanı yalnız değildir. Hukuki anlamda da hep beraber olayın takipçisi olacağız" dedi.

İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği (İDOHA) Başkanı Av. Nilay Parlar, "Şebnem hanımın da dediği gibi ve anlattığı üzere zaten sokak hayvanlarını besleyen bir avuç insan olarak Ayşe hanımlar mücadele veriyordu. Besledikleri hayvanlara zarar gelmemiş çok şükür, lakin evleri yıkılmış. Hukuki anlamda yapılabilecek her türlü mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi. - BURSA

Site bahçesindeki kedi evlerini yıkan şahıs, hayvanseverlere tepki gösterdi
Site bahçesindeki kedi evlerini yıkan şahıs, hayvanseverlere tepki gösterdi
Site bahçesindeki kedi evlerini yıkan şahıs, hayvanseverlere tepki gösterdi
Site bahçesindeki kedi evlerini yıkan şahıs, hayvanseverlere tepki gösterdi
Site bahçesindeki kedi evlerini yıkan şahıs, hayvanseverlere tepki gösterdi
Site bahçesindeki kedi evlerini yıkan şahıs, hayvanseverlere tepki gösterdi
Site bahçesindeki kedi evlerini yıkan şahıs, hayvanseverlere tepki gösterdi
Site bahçesindeki kedi evlerini yıkan şahıs, hayvanseverlere tepki gösterdi
Site bahçesindeki kedi evlerini yıkan şahıs, hayvanseverlere tepki gösterdi
Site bahçesindeki kedi evlerini yıkan şahıs, hayvanseverlere tepki gösterdi
Site bahçesindeki kedi evlerini yıkan şahıs, hayvanseverlere tepki gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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