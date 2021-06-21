Sistemde 50 yıl (Jimmy Laing) kitap konusu nedir? Sistemde 50 yıl yazarı kim? Sistemde 50 yıl kitabı neyi anlatıyor?

Gündeme gelen kitaplardan birisi Jimmy Laing'ın en beğenilen kitapları arasıdna gösterilen 'Sistemde 50 yıl' kitabı oldu. Peki, Sistemde 50 yıl kitabı neyi anlatıyor? Sistemde 50 yıl kitap konusu nedir, yazarı kimdir? Ayrıntılı bilgiler haberimizde...

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SİSTEMDE 50 YIL YAZARI KİMDİR?

Kitabın yazarı Jimmy Laing'dir.

SİSTEMDE 50 YIL - JİMMY LAİNG KONUSU NEDİR?

Elli Yıllık Akıl Hastasına "Akıl Kitabı" Ödülü

Yaşamının elli yılını akıl hastanesinde geçiren Jimmy Laing'in "Sistemde 50 Yıl" isimli kitabı, halkın akıl sağlığı konusunda bilinçlendirilmesindeki katkılardan ötürü 'Yılın Akıl Kitabı' ödülüne değer görüldü.

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Jimmy, Sistemde Elli Yıl adlı kitabında, İskoçya'da geçirdiği 50 yılı anlatıyor; yarım yüzyıl boyunca yanlış hiçbir şey yapmadığı halde kilit altında kalan, kendine hiçbir zaman doğru dürüst bir teşhis konmayan, öylece terk edilen bir insanın dramı.

"Hastaneye ilk gittiğimde her çeşit insanla karşılaştım. Papa, Krallar ve düzinelerce İsa yeni benliklerinden mutluydular."

Altmışların ortalarında yatıştırıcılar piyasaya çıkar. "Herkesin yaşamını alt üst etti. Artık İsa falan değildirler, yirmidört saat boyunca öylece oturup anlamsız şeyler mırıldanır olmuşlardı."

Sık sık kaçma girişimlerinde bulunan Jimmy, çocuklara tecavüz eden kimselerin ve seri cinayetler işleyenlerin gönderildiği, kaçışın mümkün olmadığı bir hastaneye 'Carstairs'e yollanır. Jimmy, burada sisteme uymuş insan rolünü oynar. Doktorlara duymak istediklerini söyler. Yine hastaneden kaçtığı bir gece, yolda karşılaştığı bir adamın yatacak yer teklifini kabul eder. "Gece uyandığımda beni öpüp kokladığını gördüm. Tecavüzüne izin verdim."

Jimmy bu kitabı, 'Carstairs'den sonra gittiği hastanede tanıştığı karısının önerisi üzerine yazar. Her defasında karısının her şeyden daha önemli olduğunu söylüyor.

"Geçen gün kitap imzalarken 75 yaşında bir adam geldi yanıma ve gururla şunu söyledi: 'Sistemde 50 yıl ha?'Bu hiçbir şey değil, ben 60 yıl yaşadım.' Gördüğünüz gibi yalnız değilim. Daha binlerce Jimmy Laing var. "