Son dakika haberi: Şişli'de uyuşturucu madde alışverişi yapan iki kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberi: Şişli'de uyuşturucu madde alışverişi yapan iki kişi gözaltına alındı

AA / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Şişli'de uyuşturucu madde alışverişi yaptıkları gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de uyuşturucu madde alışverişi yaptıkları gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bomonti'de bir araçtan uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir otomobili izlemeye başladı. Takip sırasında bir kişinin otomobile binerek uyuşturucu madde aldığı tespit edildi.

Polis ekipleri, hareket etmeye hazırlanan şüpheli otomobili durdurdu. Bu sırada araca sonradan binen kişi, polisin "dur" ihtarına uymayarak yakındaki rezidansa girdi. Ekipler, kaçan şüpheliyi asansöre bineceği sırada yakaladı.

Polis ekipleri, uyuşturucu madde satan F.K'yi de gözaltına aldı.

Yapılan aramada F.K'nin üzerinde 3,90 gram uyuşturucu madde ile 6 bin 900 lira, diğer şüpheli B.A.C'nin üzerinde ise 3,90 gram uyuşturucu madde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen F.K, tutuklandı.

Son dakika haberi: Şişli'de uyuşturucu madde alışverişi yapan iki kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Şişli'de uyuşturucu madde alışverişi yapan iki kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Şişli'de uyuşturucu madde alışverişi yapan iki kişi gözaltına alındı

AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri

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