Şişli'de sahur vakti turist dehşeti; önce davulu bıçakladı sonra davulcuyu kovaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şişli'de sahur vakti turist dehşeti; önce davulu bıçakladı sonra davulcuyu kovaladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Özgür EREN / ŞİŞLİ'de sahur vakti davul çalan kişiye, turist olduğu belirtilen kişi bıçakla saldırdı.

Özgür EREN/  ŞİŞLİ'de sahur vakti davul çalan kişiye, turist olduğu belirtilen kişi bıçakla saldırdı. Önce davulu bıçaklayan turist sonra da davulcuya tekme atarak kovalarken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Şişli Elmadağ Caddesi üzerinde geçen hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biri çocuk üç kişi, ara sokaklarda davul çalarak insanları sahura kaldırmaya başladı.  Bu sırada elindeki bıçakla dışarı çıkan bir turist, davulu bıçakladı. Hırsını alamayan turist, elindeki bıçak ile ramazan davulcusunu kovalamaya başladı. Davulu yere atan davulcu ile yanındaki çocuk hızla olay yerinden kaçtı. O anlar ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yaşanan olayın ardından davulcu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şişli'de sahur vakti turist dehşeti; önce davulu bıçakladı sonra davulcuyu kovaladı
Şişli'de sahur vakti turist dehşeti; önce davulu bıçakladı sonra davulcuyu kovaladı
Şişli'de sahur vakti turist dehşeti; önce davulu bıçakladı sonra davulcuyu kovaladı
Şişli'de sahur vakti turist dehşeti; önce davulu bıçakladı sonra davulcuyu kovaladı
Şişli'de sahur vakti turist dehşeti; önce davulu bıçakladı sonra davulcuyu kovaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Vedat Bilgin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Merve Dizdar Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Yılmaz Vural Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şişli'de sahur vakti turist dehşeti; önce davulu bıçakladı sonra davulcuyu kovaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 11:09:35. #1.16#

title